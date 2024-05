BMX'er Kimmann wil idool evenaren: 'Derde WK-titel, dan pas denken aan Spelen'

"Toen ik 11 was, was het echt een eyeopener om hem te zien rijden. Ik keek echt tegen hem op." BMX'er Niek Kimmann spreekt vol lof over zijn idool Kyle Bennett. De Amerikaan die in het verleden als enige drie keer wereldkampioen werd.

Kimmann wil hem dit weekend in het Amerikaanse Rock Hill evenaren. "Daarna ga ik pas aan de Olympische Spelen denken."

Een derde wereldtitel. Je zou zeggen, dat moet kunnen bij een tweevoudig wereldkampioen en regerend olympisch kampioen. Maar zo makkelijk is het niet. Na de uitgestelde Spelen in Tokio, in 2021, was de BMX'er uit het Overijsselse Lutten zoekende.