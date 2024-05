Goudstaven, tonnen cash en een Mercedes: corruptiezaken treffen Democraten

De Democraten in de VS worden geplaagd door corruptieschandalen. Twee Congresleden zouden zich hebben laten omkopen door buitenlandse regeringen in ruil voor informatie en invloed op wetgeving.

Zo zou afgevaardigde Henry Cuellar (68) tonnen aan steekpenningen uit Azerbeidzjan en van een Mexicaanse bank hebben aangenomen. En in New York is gisteren het proces tegen senator Bob Menendez (70) begonnen, bij wie goudstaven, tonnen aan cash geld en een luxe Mercedes cabriolet is aangetroffen.

De zaak gaat om een politicus "die zijn macht te koop heeft gezet", aldus de aanklagers. Volgens zijn advocaten is de hele zaak gebaseerd op "speculatie en giswerk". Als de aftrap een indicatie is van het aankomende proces, gaat het lang, complex en fascinerend worden. Decennialang had de senator een vooraanstaande rol bij de vorming van Amerikaans buitenlands beleid en was hij een van de invloedrijkste latino-politici in de VS.

Contant geld en goudstaven

Menendez zou als voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken zijn macht en invloed hebben gebruikt om gunsten te verlenen aan andere landen. Zo zou hij de regeringen van Egypte en Qatar hebben bevoordeeld. In ruil daarvoor zou de senator uit New Jersey steekpenningen en giften hebben ontvangen. In totaal zijn er achttien aanklachten tegen Menendez.

Zijn vrouw, Nadine Menendez (56), wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de corruptieactiviteiten. Zij zou de contactpersoon zijn geweest tussen haar man en degenen die uit waren op politieke gunsten. Beiden claimen onschuldig te zijn.

In het huis van het stel werd tonnen aan contant geld en goudstaven gevonden. In de garage stond een luxe Mercedes cabriolet, mogelijk een gift voor een politieke gunst.

Menendez gooit zijn vrouw onder de bus en beweert zelf niks van de goudstaven in zijn huis te hebben afgeweten. "Uit het bewijsmateriaal zal blijken dat Nadine haar financiële problemen voor Bob verborgen hield", voorspelt zijn advocaat.