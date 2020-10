Belgische raad: geen doofpot in zaak van dood Slowaak in politiecel

De Belgische Hoge Raad voor Justitie zegt dat het Openbaar Ministerie geen pogingen heeft gedaan om informatie achter te houden over de dood van de Slowaak Jozef Chovanec in 2018 in een politiecel.

In de zaak wordt "in alle openheid en met de actieve participatie van alle procespartijen gezocht naar de waarheid", zegt de instantie.

De raad werd in 1999 in de nasleep van de Dutroux-affaire in het leven geroepen om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Het was voor het eerst dat de raad onderzoek deed naar een strafrechtelijk onderzoek dat nog niet is afgerond.

Vliegveld Charleroi

Chovanec werd in februari 2018 bij het boarden op het vliegveld van Charleroi aangehouden, omdat hij zijn ticket niet wilde laten zien en een verwarde indruk maakte. Hij werd opgesloten in een cel.

Daar sloeg hij met zijn hoofd tot bloedens toe tegen een deur. Agenten van de luchtvaartpolitie probeerden hem hardhandig tot bedaren te brengen, onder meer door een doek over zijn hoofd te drukken. Chovanec kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar ontwaakte niet meer uit een coma.

De zaak kwam afgelopen zomer in het nieuws, doordat een video uitlekte waarop te zien was dat een van de agenten de Hitlergroet bracht: