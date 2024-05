Stug Juventus houdt Atalanta in bedwang en verovert Coppa Italia

Recordhouder Juventus heeft voor de vijftiende keer de Coppa Italia veroverd. De ploeg uit Turijn klopte in de finale in Rome Atalanta met 1-0 via een vroeg doelpunt van Dusan Vlahovic.

Voor coach Massimiliano Allegri was het zijn vijfde bekertriomf, ook een record en allemaal in dienst van Juventus, maar een feestelijk einde kreeg het duel voor hem niet. In de extra tijd werd hij vanwege zijn opgewonden (wan)gedrag langs de zijlijn met een rode kaart weggestuurd.

Nederlandse inbreng

Atalanta-aanvoerder Marten de Roon en zijn ploeggenoot Teun Koopmeiners, dit seizoen al goed voor drie doelpunten in het bekertoernooi en twaalf in de Serie A, zorgden voor de Nederlandse inbreng bij de aftrap in Stadio Olimpico en zij zagen tot hun schrik Juventus al na vier minuten op voorsprong komen.

Vlahovic wist na een dieptepass van Andrea Cambiaso knap Isak Hien van het lijf te houden en rondde beheerst af: 1-0. Een flinke steun in de rug voor Juventus, dat weliswaar al zeker is van Champions League-voetbal, maar al weken stroef draait. Van de laatste twaalf wedstrijden werden er slechts twee gewonnen en bleek zeven keer een gelijkspel het maximaal haalbare.