Waterpoloër Spijker blij met acceptatie na coming-out: 'In voetbal ook mogelijk'

Waterpolo-keeper Jelto Spijker keept op het hoogste niveau in de Duitse waterpolo-competitie. De 24-jarige international had een paar jaar geleden zijn coming-out. In het begin was dat niet makkelijk, maar gaandeweg kwam de acceptatie. "Het blijkt dat ik er bijna geen hinder van ervaar. Ik geloof dat dit ook in het voetbal mogelijk is."

Spijker besloot op zijn zeventiende om open over zijn homoseksualiteit te zijn. Het bleek een grote stap, misschien iets te groot op dat moment vertelt hij in een nieuwe aflevering van de NOS-podcast De Schaduwspits.

"Nadat ik uit de kast was gekomen, heb ik de stap naar het hoogste niveau gemaakt. Ik voelde op dat moment best wel veel druk, omdat ik de enige was op dat niveau binnen het waterpolo. Het voelde alsof ik met alles wat ik deed de gehele lhbti-gemeenschap representeerde."

Hij voelde zich een rolmodel tegen wil en dank. "Die druk heeft me eronder gekregen. Ik ben toen bij Oranje gestopt en wilde zelfs helemaal met waterpolo stoppen. Het wereldje is vrij klein. Het maakt uit hoe andere mensen naar je kijken. En ik was de enige."

Machowereld

Waar Spijker ook last van had, was de kleedkamerhumor. Zeker in een machowereld als het waterpolo.

"Ik wilde niet moeilijk doen of mezelf kwetsbaar maken. Dus ik accepteerde alles, maakte zelf ook grappen om het bespreekbaar te maken. Daarin ben ik mezelf een beetje kwijtgeraakt. Want veel opmerkingen deden me meer dan ik op dat moment wilde toegeven."