ME ontruimt UU-gebouw na pro-Palestijnse demonstratie

De ME ontruimt een van de universiteitsgebouwen op het Janskerkhof van de Universiteit Utrecht na een pro-Palestijnse demonstratie. De politie zegt op X dat de inzet van een onderhandelaar geen resultaat gehad heeft. Nadat de politie de demonstranten had gevorderd om het pand vrijwillig te verlaten, gaat ze nu over tot ontruiming.

In het gebouw, van de faculteit geesteswetenschappen, zouden veel barricades zijn opgericht. Zo is een zijdeur geblokkeerd met onder meer opgestapelde stoelen en prullenbakken.

Op verzoek van het College van Bestuur stuurde de politie een onderhandelaar het gebouw in, om het gesprek aan te gaan met studenten. Die weigerden het gebouw te verlaten, of te onderhandelen. RTV Utrecht meldde dat de woordvoerder van de demonstranten door een megafoon riep niet te gaan onderhandelen. "Ze kennen onze eisen."

Het gebouw wordt bezet sinds ongeveer 17.00 uur. Vorige week bezetten demonstranten het terrein van de Universiteitsbibliotheek van de UU en maandag deden enkele honderden studenten mee aan een 'walk-out'. De betogers willen dat de universiteit de banden met Israëlische instellingen verbreekt die profiteren van de onderdrukking van het Palestijnse volk.