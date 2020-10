Trainer Bosz ziet tiental Leverkusen verliezen, rouwend Nice boekt zege

In dezelfde groep speelde Nice een thuiswedstrijd op de dag van de terreurdaad in een kerk in de stad. Voorafgaand aan het duel met Hapoel Beer Sheva werd daarom een minuut stilte gehouden.

Daley Sinkgraven moest net als vorige week genoegen nemen met een plaats op de bank. De Braziliaan Wendell krijgt van Bosz de voorkeur in de Europa League, terwijl de oud-Ajacied tot nu toe begon aan alle wedstrijden in de Bundesliga.

Trainer Peter Bosz heeft met Bayer Leverkusen in de Europa League voor het eerst puntenverlies geleden. Op bezoek bij Slavia Praag ging de Duitse ploeg met 1-0 onderuit.

Ook speelde de Zuid-Franse ploeg, met oud-Ajacied Kasper Dolberg aan de aftrap, met rouwbanden. Het duel met de Israëlische club eindigde in 1-0. Amine Gouiri maakte in de 23ste minuut het enige doelpunt. Bij Hapoel Beer Sheva stond de Nederlander Elton Acolatse, een jongen uit de Ajax-jeugd, in de punt van de aanval.

Arsenal op schot

Arsenal boekte in groep B een simpele zege op Dundalk uit Ierland. In het Emirates Stadium eindigde het duel in 3-0. Arsenal heeft nu zes punten uit twee wedstrijden.

De jonge Engelse spelers Edward Nketiah (21) en Joseph Willock (21) zetten de Londense formatie op 2-0, wat ook de ruststand was. Nicolas Pepe tekende kort na rust voor de 3-0.

In groep A bleef AS Roma steken op 0-0 tegen CSKA Sofia. Rick Karsdorp mocht als invaller de gehele tweede helft meedoen.