Man valt passanten in Zwitserse stad aan, zes gewonden

In de Zwitserse stad Zofingen heeft een man vanmiddag meerdere passanten aangevallen met een scherp voorwerp. Daarbij zijn volgens de politie zes mensen gewond geraakt. Zij zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Kort na 16.00 uur kreeg de politie een melding dat een man mensen aanviel in de buurt van het station van het kleine stadje op zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Bazel. Volgens een politiewoordvoerder koos de man zijn slachtoffers willekeurig uit. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt.

Na zijn daad verschanste de dader zich in een gebouw. Een speciale eenheid van de politie wist hem er na ongeveer twee uur uit te halen. Hij heeft zelf ook steekwonden die hij volgens de politie zelf heeft aangebracht. De politie zegt niet welk steekwapen de man heeft gebruikt.

Agenten adviseerden mensen in eerste instantie ook na de arrestatie om ramen en deuren dicht te houden omdat niet kon worden uitgesloten dat er meerdere daders op pad waren. Na enige tijd werd die waarschuwing ingetrokken.