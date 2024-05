Aantal kinkhoestgevallen flink gedaald

Het aantal kinkhoestgevallen is gedaald naar het laagste niveau sinds half januari. Het aantal kinderen met de virusziekte is in ruim een maand gehalveerd. Volgens onderzoeksinstituut Nivel is de golf bijna terug op het niveau van voorgaande jaren, voor de coronapandemie.

Het aantal gevallen van kinkhoest steeg eerder tot het hoogste niveau in tien jaar. Begin deze maand lag het aantal meldingen op ruim 7000. Het RIVM ziet elke twee tot vier jaar een piek in het aantal kinkhoestmeldingen. In 2012 was er ook een grote piek met 13.828 meldingen. Vooral voor jonge kinderen kan de ziekte gevaarlijk zijn.

Het percentage van jonge kinderen dat wordt ingeënt daalde vorig jaar tot onder de 90. Daar maken het RIVM en andere gezondheidsinstanties zich grote zorgen over.