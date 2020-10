AZ geeft uitstekende start in Europa League vervolg met 4-1 zege

De bal was op de stip gelegd nadat Dani de Wit naar beneden werd getrokken. De middenvelder laat de laatste weken zien in vorm te verkeren; zo was hij tegen Napoli de gevierde man met de winnende goal.

Maar in Europese wedstrijden waait de wind in Alkmaar voorlopig in de rug. Tegen het Kroatische Rijeka kwam AZ, waar twaalf spelers ontbraken vanwege coronabesmettingen, al na vijf minuten op voorsprong door een benutte strafschop van aanvoerder Teun Koopmeiners.

De Alkmaarse ploeg gaat na de twee gewonnen duels zeer comfortabel aan de leiding in de poule, terwijl het in de Nederlandse competitie na vijf duels en evenzoveel gelijke spelen tiende staat.

In de eredivisie wil het vooralsnog niet vlotten, maar in de Europa League kent AZ een uitstekende start. Na de zege bij Napoli vorige week ( 0-1 ) werd donderdagavond met goed veldspel en mooie goals ruim gewonnen van HNK Rijeka: 4-1.

Nadat doelman Marco Bizot zijn ploeg met een goede reflex op voorsprong had gehouden, verdubbelde AZ na twintig minuten de score via Albert Gudmundsson, die in de spits stond omdat Myron Boadu vanwege een positieve coronatest niet inzetbaar was.

De IJslander werd middels een splijtende steekpass van Fredrik Midtsjø alleen voor de keeper gezet en rondde koelbloedig af: 2-0.

Midtsjø strooit met assists

Kort na rust gooide AZ het duel al in het slot en opnieuw ging daar een formidabele pass van Midtsjø aan vooraf. Zijn bal bereikte door de lucht Jesper Karlsson, die zo in een twee-tegen-één-situatie terechtkwam met Gudmundsson. De Zweed besloot voor eigen succes te gaan en kegelde hard in de verre hoek de 3-0 binnen.

Waar in de eredivisie tot vier keer toe een voorsprong werd weggegeven, liet AZ zich nu niet van de wijs brengen. Na een uur spelen ontstond na een snelle aanval over meerdere schijven de 4-0. Via De Wit en Calvin Stengs werd op de linkerflank de opgestoomde Koopmeiners gevonden. Met de goede trap die hij in zijn linkerbeen heeft, vond hij Gudmundsson, die voor zijn tweede goal tekende.