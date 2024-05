Toestand premier Slowakije nog altijd kritiek, 'dader had politiek motief'

De toestand van de vanmiddag neergeschoten Slowaakse premier Robert Fico is nog altijd kritiek, zegt minister van Binnenlandse Zaken Matús Sutaj Estok. Op een persconferentie zei hij dat de dader vijf kogels op hem heeft afgevuurd. De premier wordt volgens hem nog altijd geopereerd.

De aanslag werd gepleegd in Handlová, op ongeveer 150 kilometer van hoofdstad Bratislava. De 59-jarige premier was daar bij een vergadering. Na afloop werd hij buiten neergeschoten door een man in het publiek. Hij is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht in de stad Banská Bystrica in het midden van het land.

Opgepakt

Direct na de aanslag werd de vermoedelijke dader opgepakt. Volgens Estok had de dader een politiek motief voor zijn aanslag en besloot hij kort na de presidentiële verkiezingen die in april van dit jaar plaatsvonden tot zijn daad.

De schutter is volgens Slowaakse media een 71-jarige man met een wapenvergunning. Slowaakse media hebben een video waarin de vermoedelijke dader te zien is met een hoofdwond terwijl hij ogenschijnlijk geboeid op een stoel zit. Hij zegt daarin dat hij het niet eens is met de huidige regering. Ook geeft hij af op ontslagen bij de Slowaakse publieke omroep.

Bekijk hier de eerste beelden van de schietpartij: