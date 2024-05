Celstraffen tot 14 jaar in hoger beroep 'zwembadmoord' Marum

Twee schoonfamilieleden en de ex-partner van de in 2012 vermoorde Jan Elzinga zijn in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel. Volgens het hof is er voldoende bewijs tegen de drie voor de zogeheten 'zwembadmoord' in Marum. Een vierde verdachte is voor zijn aandeel veroordeeld tot zes jaar cel.

De 40-jarige Elzinga werd in 2012 doodgeschoten voor de deur van een zwembad in Marum. De schutter en een handlanger kegen celstraffen van respectievelijk vijftien en twintig jaar.

Na de veroordeling sloot de handlanger een deal met het Openbaar Ministerie en werd kroongetuige. In ruil voor strafvermindering vertelde hij dat de schoonfamilie van het slachtoffer de moord had beraamd.

Mede dankzij de verklaringen van de kroongetuige werd de schoonfamilie eind 2022 door de rechtbank veroordeeld tot twintig jaar cel. De vierde verdachte, die de familie in contact bracht met de latere kroongetuige, kreeg zeven jaar cel. Alle vier gingen vervolgens in hoger beroep. Vorig jaar februari eiste het OM daar opnieuw celstraffen tussen de twaalf en twintig jaar.

Strafvermindering

Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs om de schoonfamilie aan te wijzen als de opdrachtgevers van de moord. "Het geven van een opdracht voor een kille huurmoord en het ogenschijnlijke gemak waarmee dat gegaan is, kan niet anders bestraft worden dan met een aanzienlijke gevangenisstraf."

De straffen van de verdachten vallen om diverse redenen lager uit. Zo oordeelt het hof dat de privacy van de familie tijdens het onderzoek werd geschonden, meldt RTV Noord. Daarnaast had de vierde verdachte volgens het hof een andere rol dan de schoonfamilie en was hij geen initiatiefnemer van de moord. Ook toonde hij tijdens de behandeling van de zaak berouw.