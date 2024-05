'Premier League neemt mogelijk afscheid van VAR, clubs stemmen op 6 juni'

Is er begin volgend seizoen nog wel een VAR in de Premier League? De kans dat de videoscheidsrechter daar verdwijnt is aanwezig. Premier League-clubs gaan stemmen over een voorstel voor het afschaffen van de VAR. Dat melden de Britse media The Athletic en Sky Sports.

De stemming is op 6 juni tijdens de jaarvergadering van de Premier League.

De VAR is sinds 2019/2020 aanwezig in de Britse topcompetitie, maar er klinkt sinds die tijd, net als in Duitsland, al veel kritiek op het systeem. De VAR zou juist zorgen voor meer controversiële beslissingen.

Daarom vindt Premier League-club Wolverhampton Wanderers dat het nu tijd is voor een "constructief en kritisch gesprek over de toekomst van de videoassistent", zo valt in een verklaring op social media te lezen.