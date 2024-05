RTL haalt aflevering Oplichters Aangepakt offline na dood betrokkene

De nieuwste aflevering van het programma Oplichters Aangepakt is door RTL offline gehaald na de dood van een man die in de aflevering te zien was. Presentator Kees van der Spek zegt op Instagram dat de uitzending op verzoek van de nabestaanden niet meer te zien is.

RTL heeft om privacyredenen niet bekendgemaakt om wie het gaat. Het AD schrijft dat de man in kwestie in het programma werd beschuldigd van oplichting van een ouder echtpaar. Hij heeft volgens bronnen enkele dagen na de uitzending een einde aan zijn leven gemaakt.

"Ik voel me ontzettend verdrietig", zegt Van der Spek tegen de krant. "Dit overstijgt het belang van mijn programma. Journalistiek en juridisch hebben we geen fouten gemaakt of onjuistheden verspreid in de uitzending. Maar niemand wil dit soort uitkomsten. Daarover ben ik erg ontdaan."

Bedreigd via sociale media

De bewuste uitzending ging over een ouder echtpaar dat na verkoop van hun bedrijf naar Benidorm verhuisde om daar van hun pensioen te genieten. Een bekende van het stel, die al langer in de Spaanse badplaats woonde, haalde hen over om geld te investeren in een nieuw bedrijf. Na het verkrijgen van het geld liet deze bekende niets meer van zich horen.

Van der Spek zocht de man op in Spanje om hem te confronteren. Een bevriende ondernemer, die ook in de uitzending wordt opgevoerd, zegt tegen de krant dat de man daar enorm van schrok. Hij zou niet de financiële middelen gehad hebben om het geld snel terug te betalen. De man werd na de uitzending bovendien bedreigd via sociale media.