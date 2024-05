Tabilo zet opmars voort in Rome en is halvefinalist, Sabalenka maakt status waar

Alejandro Tabilo heeft voor het eerst de laatste vier op een masterstoernooi bereikt. De Chileense tennisser vierde die mijlpaal in Rome door in de kwartfinales Zhang Zhizhen ((ATP-56) te verslaan: 6-3, 6-4.

De 26-jarige Tabilo liet pas vorig jaar voor het eerst van zich horen met vier challengertitels en brak dit jaar door met zijn eerste ATP-titel in Auckland, waar hij als qualifier zijn opwachting in het hoofdtoernooi had gemaakt. Eind 2023 maakte de huidige nummer 32 zijn entree in de top 100 van de wereld.

Tabilo won onlangs een challenger op gravel en stuntte eerder dit toernooi tegen Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, en Karen Chatsjanov. Zhang, die eveneens in Rome debuteert, speelde niet onaardig, maar kon de Chileen niet in grote problemen brengen.

Tabilo treft in de halve finales de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Duitser Alexander Zverev, de nummer 5 van de wereld.

Sabalenka is Ostapenko en wind de baas

Bij de vrouwen drong de Belarussische Aryna Sabalenka voor de tweede keer in haar loopbaan door tot de halve finales van het WTA-toernooi in Rome. De nummer twee van de wereld en plaatsingslijst rekende op het Italiaanse gravel met 6-2, 6-4 af met Jelena Ostapenko.