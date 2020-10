Malen helpt PSV in slotseconden aan verdiende zege op Omonia Nicosia

PSV begon aarzelend aan het duel in Nicosia. Toch was Noni Madueke na een kwartier als eerste dicht bij de openingstreffer. Na een korte dribbel werd de inzet van de pas 18-jarige Engelsman door een verdediger gesmoord.

Ook Jordan Teze was om die reden in Eindhoven achtergebleven, maar hij kreeg alsnog toestemming zich bij de PSV-selectie te voegen. Het leverde hem prompt een basisplaats op, net als de in het elftal teruggekeerde Mario Götze.

PSV heeft aan zijn tweede optreden in de Europa League drie punten overgehouden. Na de 2-1 thuisnederlaag van vorige week tegen Granada eindigde de uitbeurt tegen Omonia Nicosia in 2-1 zege, die pas in de slotseconden tot stand kwam.

Nog voor de pauze sloeg PSV terug. Götze zette een aanval op over de linkerflank, waar Madueke een lage voorzet losliet die door Donyell Malen, voor deze gelegenheid getooid met aanvoerdersband, met buitenkant rechts tot doelpunt gepromoveerd werd: 1-1.

Kort na de hervatting bracht Ryan Thomas, even daarvoor bestraft met een gele kaart, met een te korte terugspeelbal Mvogo in de problemen. De bal kwam voor de voeten van Michal Duris terecht, maar de Slowaakse spits wist zich geen raad met de buitenkans en schoot hoog over.

Fabiano ligt dwars

PSV zorgde pas halverwege de tweede helft weer voor dreiging. De sterk spelende Madueke kwam goed door over links en vond ook Malen, maar Jan Lecjaks wierp zich met succes voor het schot dat volgde. Even later lag Michael Luftner in de weg bij een kans voor Mohamed Ihattaren.

Malen creëerde in de slotfase ook nog een prachtkans voor zichzelf. Hij zocht na een slalom door de Cypriotische defensie de korte hoek, maar daar bracht doelman Fabiano met een snelle reactie redding. De Braziliaan lag in de extra tijd ook dwars bij een schot van Ihattaren, maar moest uiteindelijk capituleren toen Malen oog in oog met hem kwam te staan.