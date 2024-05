Milan sprint naar tweede dagsucces Giro, Jakobsen valt vlak voor de finish

Jonathan Milan heeft de elfde etappe in de Giro d'Italia op zijn naam gebracht, zijn tweede dagsucces in deze ronde.

De Italiaan van Lidl-Trek troefde, gehuld in de paarse puntentrui, na 207 kilometer van Foiano di Val Fortore naar Francavilla al Marein in de massasprint rivaal Tim Merlier af. De Belg werd echter later declasseerd, omdat hij in de spurt Sebastián Molano hinderde. Kaden Groves schoof daardoor op naar de tweede plaats.

Tadej Pogacar kwam in de meute over de streep en behield de leiding in het algemeen klassement.

Drie vluchters

Visma-Lease a Bike had na het uitvallen van de zieke kopman Cian Uijtdebroeks, die na gisteren vijfde stond in het algemeen klassement, nog maar vier renners over. Twee daarvan, Tim van Dijke en Edoardo Affin, kwamen al vroeg in de vlucht van de dag terecht. Samen met Thomas Champion van Cofidis kregen ze aanvankelijk de zegen van het peloton.