Kunnen bedrijven van de pro-Palestijnse boycots af komen?

Enkele multinationals hebben enige pogingen gedaan om van de boycots af te komen. Zo doneerde bedrijfsstichting The Starbucks Foundation drie miljoen dollar aan humanitaire hulpverlening in Gaza en kocht McDonald's alle 225 franchisebedrijven in Israël op. De bedrijven laten daarbij niet weten of dit een reactie is op de consumentenboycots.

Kledingmerk Zara koos voor een andere weg: het sprak de aantijgingen met een openbaar statement tegen. De pogingen van deze bedrijven mochten niet baten, voor een groot deel van de consumenten waren de acties en woorden niet genoeg.

Imagoschade

Boycots raken bedrijven vooral via imagoschade, zeggen deskundigen. "De regionale verliezen in het Midden-Oosten zijn niet niks, maar ook niet buitenproportioneel groot. Het is veel meer een issue van hoe aandeelhouders ernaar kijken.", zegt Alan Muller, hoogleraar internationale bedrijfsvoering aan de Universiteit Groningen.

De geschiedenis leert ons dat boycots daadwerkelijk effect hebben. "Zoals bij Heineken dat in 1996 Myanmar verliet, en Canada Goose dat in 2021 besloot geen bont meer te verkopen. Boycots zijn een waardevolle manier waarop social movements kunnen ageren en invloed uitoefenen", voegt Muller toe.

"Het kan even heftig zijn, maar het waait uiteindelijk ook weer over", stelt Muller, "Wat mooi is, is dat je door die knieval ook soms veranderingen ziet. De McDonalds en de Starbucks van deze wereld zullen hierdoor waarschijnlijk wat aanpassingen moeten maken."

'Niet duurzaam'

"Er is niet echt een beste strategie om van boycots af te komen", zegt Sebastian Baldermann, docent internationale bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. "Bedrijven proberen in de meeste gevallen via publiciteit positieve informatie over zichzelf te delen."

Bedrijven zijn ook enigszins voorbereid op dit soort crises, en komen er over het algemeen ook overheen. "De meeste deskundigen zijn het erover eens dat de impact van boycots niet per se duurzaam is."

Wereldwijd pleiten mensen voor de BDS-beweging: het boycotten, deïnvesteren en sanctioneren van Israël.