In Amsterdam-Zuidoost is een vrouw overleden die kort daarvoor zwaargewond op de weg was gevonden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd, maar houdt rekening met een aanrijding.

Het 34-jarige slachtoffer werd rond 20.00 uur gevonden op de rijbaan van de Reigersbosdreef en bezweek even later aan haar verwondingen.

Een deel van de weg is afgezet voor onderzoek, meldt NH Nieuws. De politie roept getuigen op zich te melden.