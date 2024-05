PVV, VVD, NSC en BBB bereiken akkoord, moeten nog verder praten over premier

Vannacht lieten de partijen al weten heel ver te zijn. "We hebben een basis tot samenwerking gevonden en met die basis hebben we voldoende vertrouwen", zo omschreef Omtzigt het. Vanmorgen om 10.00 uur gingen de onderhandelaars verder en werd dus ook gesproken over de nieuwe premier.

Over wat er in het akkoord staat is nog vrijwel niets bekend. Wel is duidelijk dat het gaat over bijvoorbeeld strenger asielbeleid, bestaanszekerheid, meer woningen en de toekomst van de landbouw en visserij.