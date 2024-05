Premier Slowakije raakt zwaargewond bij schietpartij, 'verkeert in levensgevaar'

Kort na de schietpartij werd in het Slowaakse parlement bekendgemaakt dat de premier gewond is geraakt. De sessie die op dat moment bezig was werd stilgelegd. Meerdere aanwezige politici reageerden geschokt op het nieuws. Om 16.45 uur houdt de Slowaakse president een toespraak over het incident.

Ook in het buitenland is geschokt gereageerd op het neerschieten van de politicus. Demissionair premier Rutte meldt op X dat hij Fico veel kracht toewenst en dat zijn gedachten uitgaan naar de familie van de Slowaakse premier.

Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen zegt dat ze de "gewelddadige aanval op premier Robert Fico hard veroordeelt. Er is geen plek in onze samenleving voor dit soort gewelddaden. Ze ondermijnen de democratie, ons grootste gemeenschappelijke goed."

Pro-Russisch

Fico werd in oktober vorig jaar opnieuw premier, na een uitgesproken pro-Russische campagne. Daarvoor was hij al twee keer premier van Slowakije. In 2014 keurde hij als premier EU-sancties tegen Rusland af.

Fico trad in 2018 af in de nasleep van de moord op onderzoeksjournalist Ján Kuciak, die corruptie in verband had gebracht met de regering van Fico.