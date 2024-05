Van der Poel laat mountainbike staan, kiest voor Tour en olympische wegrit

"Als ik nu vol wil focussen op het mountainbiken en perfect voorbereid wil zijn, moet ik volgend weekend al van start in Nove Mesto", aldus Van der Poel. "Dus heb ik in overleg met de ploeg gekozen voor een iets langere rustperiode, waarna ik zonder tijdsdruk kan opbouwen naar de Ronde van Frankrijk en de olympische wegrit."

In aanloop naar zijn volgende doel, de Tour de France, heeft Van der Poel geen andere wedstrijden op zijn programma staan. Na een trainingsstage in Spanje volgt een hoogtestage. De Tour start op 29 juni in Florence. De olympische wegwedstrijd is op 3 augustus.

Mountainbiken in LA?

De 29-jarige Van der Poel heeft nog geen definitief afscheid genomen van de mountainbike. "Wie weet wat er nog kan in 2028 in Los Angeles?", wijst hij op de volgende olympische kans. "Dat is nog lang, maar ik zal dan in een andere fase van mijn carrière zitten. Misschien kan ik dan een keer alles op dat mountainbiken zetten. Dit jaar is de combinatie gewoon te moeilijk."