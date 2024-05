Formule 1-coureur Albon verlengt contract bij Williams voor meerdere jaren

Alexander Albon blijft ook na 2025 coureur van Formule 1-renstal Williams. De 28-jarige Thai, de huidige nummer zeventien van de WK-stand, heeft zijn contract, dat tot en met volgend seizoen liep, verlengd.

Tot wanneer Albon tekent, is niet bekendgemaakt, maar in 2026 zal hij in ieder geval nog onder contract staan bij Williams.

Recent werd Albon in verband gebracht met onder meer Ferrari en Mercedes. Ook een terugkeer bij Red Bull zou aan de orde zijn. Met de meerjarige contractverlenging komen aan die geruchten voorlopig een einde.

"We hebben een moeizame start gehad, maar we hebben een fikse progressie doorgemaakt sindsdien", aldus Albon in een persbericht. "Ik heb grote veranderingen gezien achter de schermen die ons weer naar de voorkant van het veld zullen brengen."