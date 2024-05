EU wil dat Georgië net aangenomen controversiële wet intrekt

De president van Georgie, Salome Zourabichvili, staat op gespannen voet met regeringspartij Georgische Droom en heeft gezworen een veto uit te spreken tegen de wet. Maar de regeringspartij heeft een meerderheid en kan dat terzijde schuiven.

Massale protesten

In de afgelopen weken is er veel tegen de wet gedemonstreerd. Gisteren bezetten duizenden demonstranten een belangrijk kruispunt in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Ze kwamen samen op het Heldenplein, een kruispunt waar verkeer uit verschillende wijken samenkomt.

Hierbij werden volgens de politie dertien betogers gearresteerd. Eén van hen heeft ernstige snijwonden en kneuzingen aan het hoofd, melden Georgische media.

Zaterdag gingen tienduizenden Georgiërs de straat op uit onvrede met de wet. "Geen Russische schaduw over de toekomst van Georgië", stond op een van de vele protestborden, dat omhoog werd gehouden door een jonge vrouw. Andere borden lazen: "Nee tegen Russische wetten" en "Nee tegen Rusland, ja tegen Europa".

Er waren ook veel Europese vlaggen te zien: