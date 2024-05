Provincie maakt eind aan gratis lang parkeren Breukelen

De provincie Utrecht gaat een eind maken aan het gratis lang parkeren bij NS station Breukelen. Vanaf eind augustus gaan automobilisten twintig euro betalen voor 24 uur. Wie langer parkeert dan 48 uur, betaalt vijftig euro per 24 uur, gerekend vanaf het moment van inrijden.

De P+R bij station Breukelen en het Van der Valk hotel is een populair parkeerterrein. Het ligt pal naast de snelweg A2 en biedt goede bus- en treinverbindingen. De treinrit naar Schiphol duurt een half uur.

In februari opende de provincie een nieuwe parkeergarage, die het aantal plekken bij Breukelen met nog eens 200 vergrootte tot ruim 700. Toen al werd duidelijk dat het gratis lang parkeren op korte termijn verleden tijd is. "We hebben flink geïnvesteerd in deze garage en we willen voorkomen dat mensen lang parkeren op deze plek", liet gedeputeerde André van Schie weten.

Dubbel gevoel

Om te voorkomen dat ook 'gewone' forensen met hun auto afhaken, heeft de provincie een tamelijk ingewikkelde regeling bedacht, meldt RTV Utrecht. Wie de auto parkeert en daarna met trein of bus doorreist betaalt het lage tarief van 2,20 euro, maar kan dan niet langer dan maximaal 18 uur parkeren.

Parkeren op doordeweekse avonden (tussen 18.00 en 04.00 uur) of in het weekend en op feestdagen kost ook voor niet-ov reizigers 2,20 euro. "Dit komt tegemoet aan omwonenden en bevordert de recreatie", aldus de provincie. En voor de mensen die even snel iemand komen afzetten of ophalen: in de eerste 15 minuten na het inrijden kan ook weer zonder kosten worden uitgereden.

Een automobilist heeft een dubbel gevoel. De nieuwe parkeergarage vindt hij prima. "Het was namelijk allang een probleem om een plekje te vinden en te parkeren in Breukelen bij het station" zegt hij. "Ik ben iets minder blij dat het geld gaat kosten. Ik kom zelf uit Breukelen en nu moet ik gaan betalen, terwijl dat voorheen niet hoefde. Omdat Breukelen als P+R wordt gebruikt, komen er ook mensen uit andere steden."