Levenslang voor Palestijn die twee Duitsers doodstak in trein

Ibrahim A. is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor moord en poging tot moord. Begin vorig jaar stak A. twee mensen dood in een trein in Duitsland. Vier anderen werden eveneens door hem gestoken en raakten ernstig verwond. De mesaanval werd gepleegd in een trein bij het station van Brokstedt, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Kiel.

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie handelde de 34-jarige Palestijn uit frustratie over een mislukte afspraak met de immigratieautoriteiten in Kiel.

Dit waren de eerste beelden die naar buiten kwamen, vlak na de aanval: