Van Geel volgt Fledderus op als technisch manager bij Eredivisie CV

Martin van Geel wordt per 1 juli de nieuwe technisch manager van de Eredivisie CV (ECV). De 63-jarige Van Geel wordt bij de belangenbehartiger van alle eredivisieclubs de opvolger van Mark-Jan Fledderus.

Fledderus was pas sinds vorige zomer in dienst, maar besloot na een 'evaluatiemoment' niet door te gaan in zijn functie als technisch manager van de ECV. Enkele weken eerder was Fledderus in het nieuws gekomen nadat hij tijdens een voetbalwedstrijd een klap had uitgedeeld.

Kennis en ervaring

Van Geel is geen onbekende in de voetballerij. Sinds 1995 is hij als technisch en algemeen directeur actief geweest bij Willem II, AZ, Ajax, Roda JC en Feyenoord. Daarvoor was hij zelf als speler jaren actief in de eredivisie.

"Na 29 jaar stop ik dan wel als clubdirecteur, maar ik heb nog genoeg passie en energie om deze nieuwe uitdaging met heel veel plezier aan te gaan en mijn kennis en ervaring ten dienste te stellen aan het Nederlandse voetbal", zegt Van Geel.

Zijn meest recente dienstverband was bij Willem II, waar hij van 2019 tot 2023 algemeen directeur was en het afgelopen seizoen technisch directeur. Met de Tilburgers werd Van Geel dit jaar kampioen van de eerste divisie.