FIFA introduceert eerste WK clubteams voor vrouwen in 2026

In 2026 wordt voor het eerst een WK voor clubs voor vrouwen gehouden. Dat heeft wereldvoetbalbond FIFA op een congres in Bangkok besloten.

Het is nog niet bekend waar de eerste editie van het vierjaarlijkse toernooi wordt gehouden en hoe clubs zich kunnen kwalificeren, maar andere details zijn wel al bekend. Zo doen er zestien teams mee en wordt er in januari en februari gespeeld. Dit om de Europese ploegen zo min mogelijk te belasten en omdat de sterke Amerikaanse competitie in maart begint.

De bond werkt nog aan een alternatief wereldwijd toernooi dat in de jaren zonder WK gespeeld kan worden.

Minder interlandperiodes

Naast de aankondiging van het WK besloot de FIFA ook om de druk op de volle speelkalender bij de vrouwen te verlichten. In plaats van zes periodes waarin interlands worden gespeeld, zullen dat vanaf 2026 vijf periodes zijn. Maar het aantal interlands wordt hier niet minder door. Drie van de vijf interlandperiodes worden langer en bevatten daardoor meer duels.

"De nieuwe kalender biedt meer mogelijkheden voor rust en herstel voor speelsters", aldus de FIFA in een persbericht. "De binnenlandse competities worden minder verstoord en er zal minder moeten worden gereisd."