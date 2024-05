Clark baalt van profdebuut in WNBA: 'Zo wordt het moeilijk om te winnen'

"Ik ben uiteraard teleurgesteld. Niemand houdt van verliezen. Er ging veel mis, ik was te slordig. Maar dit hoort er nou eenmaal bij. Er zullen goede en slechte wedstrijden volgen", keek Clark vooruit. "Hier moeten we van leren en we moeten ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijd."

Fever-coach Christie Sides was na afloop kritisch op haar ploeg. "We hebben heel veel te verbeteren. De tegenstander gaf ons een flinke tik op de neus," En over haar toptalent Clark: "We zullen haar beter moeten helpen. Ze is een rookie en dit is de beste competitie van de wereld."

Publiekstrekker

Het vrouwenteam uit Indianapolis was vorig seizoen een van de slechtste teams in de WNBA. Door de toevoeging van Clark, als eerste gekozen in de jaarlijkse draft, wordt de Fever dit jaar de grootste publiekstrekker van de Amerikaanse basketbalcompetitie van de vrouwen.