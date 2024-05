Oekraïense president Zelensky annuleert bezoek aan Spanje en Portugal

De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek aan Spanje en Portugal geannuleerd. CNN Portugal meldt dat de zware gevechten in Oekraïne hiervan de oorzaak zijn.

Een woordvoerder van de Portugese regering bevestigt dat Zelensky het bezoek heeft afgezegd, maar zei niets over de reden, meldt persbureau Reuters. De Spaanse regering zegt geen commentaar te kunnen geven om veiligheidsredenen.

In het noordoosten van Oekraïne is een Russisch offensief gaande, dat vorige week is begonnen. In twee dagen tijd heeft het Russische leger 100 tot 125 vierkante kilometer grondgebied veroverd, meldt persbureau AP. In dit gebied zouden ten minste zeven dorpen liggen.

Daarnaast heeft het Oekraïense stroomnetwerk te lijden onder grootschalige Russische luchtaanvallen. Netbeheerder Ukrenergo maakte gisteravond bekend dat er gecontroleerde noodstops in de stroomlevering werden ingevoerd om het net stabiel te houden. Inmiddels zouden deze stroomonderbrekingen weer zijn opgeheven.

Raketten en drones neergehaald

Oekraïne voert ook aanvallen uit op Rusland. Het Russische ministerie van Defensie zegt op Telegram dat de luchtverdediging vanochtend boven de Krim tien door de Verenigde Staten geleverde Oekraïense raketten heeft vernietigd.

Ook zouden er zo'n vijftien drones en raketten zijn neergehaald boven de regio Belgorod, vijf drones boven de regio Koersk en drie drones boven de regio Bryansk. Dat zijn alle drie streken die grenzen aan Oekraïne.

Bij die aanvallen zijn twee burgers gewond zijn geraakt in het dorp Dubovoe, in de regio Belgorod, meldt gouverneur Gladkov op Telegram. De gouverneur van Sebastopol, een stad op de Krim, zegt op Telegram dat er een "grootscheepse aanval" op de stad is afgeweerd.