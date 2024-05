Vanavond op tv: Formatie geslaagd? • Wat zijn de afspraken?

Rechts kabinet in zicht

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben een doorbraak bereikt in de formatie. Na een marathonsessie maakten de onderhandelende partijleiders vannacht rond 01.00 uur bekend dat ze het eens zijn geworden over de financiën, een belangrijke horde op weg naar een gezamenlijk regeerakkoord. Ze gaan de gemaakte afspraken vandaag met hun fracties in de Tweede Kamer bespreken.

Kunnen de vier fracties zich vinden in de gemaakte afspraken? En wie wordt de premier van een nieuw, extraparlementair kabinet? Daarvoor gaat de naam van Ronald Plasterk rond. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag, gesprekken met experts en de duiding van Arjan Noorlander.

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB komen straks naar buiten. Een tijdstip is niet bekend. Kijk live mee in Den Haag.