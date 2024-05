Vanavond op tv: De formatie is rond • Wat zijn de afspraken?

Rechts kabinet in zicht

De formerende partijen in Den Haag zijn eruit. PVV, VVD, NSC en BBB hebben een voorlopig regeerakkoord gesloten dat nu voorgelegd zal worden aan de Tweede Kamerfracties van deze partijen.

Kunnen de vier fracties zich vinden in de gemaakte afspraken? En wie is de beoogd premier van een nieuw, extraparlementair kabinet? Daarvoor gaat de naam van Ronald Plasterk rond. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag, gesprekken met experts over gemaakte afspraken, met kiezers in het land én de duiding van Arjan Noorlander.

De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB komen straks naar buiten. Een tijdstip is niet bekend. Kijk live mee in Den Haag.