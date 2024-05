Avondvierdaagse Vlissingen onder toezicht van burgerwacht

De ongeveer 1300 deelnemers aan de jaarlijkse avondvierdaagse in Vlissingen lopen vanavond een andere route dan gepland. Morgenavond wordt de route gelopen onder toezicht van de vrijwillige burgerwacht.

De organisatie van de vierdaagse heeft daartoe besloten, nadat zich in Vlissingen binnen 24 uur tot drie keer toe een schietincident had voorgedaan.

Na de schietincidenten sprak Bianca Smet van de vierdaagse-organisatie met vier basisscholen die "absoluut niet door het gebied wilden lopen". "Ik heb het nog nooit meegemaakt en hoop het ook niet vaak mee te maken," vervolgt Smet bij Omroep Zeeland. "Je loopt toch met kleine kinderen, dus veiligheid boven alles."

Speurhonden en helikopter

Over de drie schietincidenten is nog veel onduidelijk. Maandagavond hoorden buurtbewoners in de buurt van het Pablo Picassoplein een aantal schoten. Ze belden de politie die onder meer speurhonden en een helikopter inzette, maar geen gewonden of verdachten aantrof.

Gisterochtend rond 04.30 uur werd op een flatwoning aan de Hercules Segherslaan geschoten, zo'n 600 meter van het Picassoplein. De bewoner bleef ongedeerd. Ook in dit geval werd niemand opgepakt.

De derde plek waar werd geschoten is de Scheldestraat in het centrum. Bij een winkel zat een kogelgat in een raam, op straat lagen patronen. Dat ontdekte de eigenaar toen hij gisterochtend rond 10.00 uur bij zijn zaak aankwam. De politie deed sporenonderzoek, maar het is onbekend of dat iets heeft opgeleverd.

Ongehoord

Burgemeester Van den Tillaar (CDA) van Vlissingen noemt de schietincidenten "ongehoord en onacceptabel". "Alle inspanningen zijn erop gericht om de daders zo snel mogelijk op te sporen om zo de rust te laten terugkeren", zegt hij.