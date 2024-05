CBS: Nederland is rijk en gelukkig, welvaart wel ten koste van latere generaties

Mensen in Nederland zijn in het algemeen tevreden met hun leven en verschillende aspecten daarvan, zoals hun woonomgeving, sociale leven en de balans tussen werk en vrije tijd. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek in het jaarlijkse grote rapport over de zogeheten brede welvaart.

Het CBS bracht de welvaart in beeld op basis van dertien maatstaven die gaan over zaken als welzijn, materiële welvaart, gezondheid, werk en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.

"Nederland is over de hele linie een rijk en gelukkig land. Wel zijn er bepaalde groepen voor wie dit niet geldt. Die kwetsbare groepen worden wel kleiner, maar het zijn nog altijd honderdduizenden mensen", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.