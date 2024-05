Visma ziet ook zieke Uijtdebroeks afhaken in Giro en heeft nog vier renners over

De opgave van Uijtdebroeks is niet verrassend. Dinsdag had hij het al lastig en vertoonde hij, net als veel andere renners in het peloton, symptomen van een luchtweginfectie.

"Dit is een enorme tegenslag voor ons, maar we hebben nog steeds vier renners die fit en gezond zijn en klaar zijn om ervoor te vechten", aldus ploegleider Marc Reef.

De Nederlandse ploeg begint vanmiddag om 12.05 uur met Tim van Dijke, Jan Tratnik, Attila Valter en Edoardo Affini aan de elfde etappe. De rit is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.