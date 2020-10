Archeologen vinden resten van Romeins verdedigingswerk bij Katwijk

Op het terrein van het voormalige millitaire vliegveld moet een nieuwe woonwijk komen. Voordat de eerste heipalen de grond in gaan, wordt een archeologisch onderzoek in de bodem gedaan. Daarbij zijn de resten van het oud Romeins kamp gevonden.

"Mijn hart klopt er echt sneller van", zegt archeoloog Wouter Vos tegen Omroep West. "We weten dat er een heel groot Romeins kamp is bij Nijmegen en dat er langs de Rijn kleine kampen zijn, maar hier zo in het westen hadden we nooit verwacht."

Het Romeinse legerkamp moet volgens de archeologen ongeveer zestien voetbalvelden groot zijn geweest. Over de hele linie ervan vinden ze restanten. Het hele kamp zit precies onder het voormalige vliegveld. "Dat is ook de reden dat het nooit is ontdekt, want het zit maar een meter onder de grond", vertelt Vos.

De archeologen denken dat het kamp was bedoeld om militairen te verzamelen om daarna in één keer Engeland te veroveren. "In dit kamp verbleven zo'n 5000 militairen die daarna in het jaar 43 allemaal zijn vertrokken", zegt Vos. "Het is ook niet een vluchtig kamp geweest, ik denk dat het wel vier jaar lang heeft bestaan."

De rest van het gebied wordt in de komende maanden verder onderzocht. De gevonden resten worden naar laboratoria gebracht voor verder onderzoek en conservering.