Ondanks risico's op wateroverlast nieuw dorp op laagste punt Nederland

Ondanks grote risico's op wateroverlast zet de gemeente Zuidplas de plannen voor de bouw van zo'n 8000 woningen op het laagste punt van Nederland door. Gisteravond stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan voor het nieuwe dorp, dat in de polder tussen Gouda en Zevenhuizen moet komen.

"Wegstemmen is gewoon geen optie", aldus VVD-raadslid Ferry van Wijnen bij Omroep West. Voor het eind van de week moest er een besluit zijn over het bestemmingsplan, omdat de gemeente anders geen voorrang meer heeft bij het aankopen van de laatste stukken grond.

De eerste plannen voor het 'vijfde dorp' dateren al uit 2004. De gemeente zegt dat de behoefte aan woningen in de Randstad groot is. "Er is, in aanvulling op de stedelijke verdichtingsmilieus, ook behoefte aan meer groene woonmilieus en betaalbare woningen met een tuin en een eigen voordeur," aldus de gemeente. "Aan hechte en ontspannen woongemeenschappen met veel ruimte voor spelen, wandelen en fietsen in de directe omgeving."

Limburgse bui

Het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag noemde de polder al in 2007 een "ongunstige locatie voor investeringen" en wees toen op het risico op overstromingen van de twee rivieren in het gebied, de Hollandse IJssel en de Gouwe.

Ook het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft van begin af aan gewaarschuwd dat er alleen gebouwd kan worden op deze locatie als wordt voldaan aan strenge voorwaarden. Het klimaat verandert en er is steeds vaker extreem weer, zoals langdurige droogte of enorme regenbuien.

Beleidsadviseur Nancy Meijer van het Hoogheemraadschap stelde onlangs dat meteen wateroverlast kan ontstaan bij een 'Limburgse bui', waarbij in korte tijd zoveel regen valt dat het water in de polders blijft staan. Om die reden, vindt ze, mag er niet dieper worden gebouwd dan op -4.20 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP), terwijl de gemeente uitgaat van bouwen tot -4,45 meter onder NAP.

Het Hoogheemraadschap riep de gemeenteraad op om de stemming van gisteravond uit te stellen, ook al omdat er op dit moment te weinig geld zou zijn om veilig te gaan bouwen. Toch stemden 21 raadsleden voor en 8 tegen. Wethouder Schuurman (CU/SGP) kreeg daarbij de opdracht mee "de plooien met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard glad te strijken".

Dichtslibben van wegen

Er is nog meer kritiek op de plannen. Omwonenden vrezen dat het nieuwe dorp leidt tot "nog meer verkeersinfarcten, het dichtslibben van wegen, meer stik- en fijnstoffen en meer geluidsoverlast". Net als het Hoogheemraadschap vrezen de omwonenden wateroverlast zolang onduidelijk is of het nieuwe dorp bestand is tegen extreme weersomstandigheden.

De wethouder zegt de komende maanden in gesprek te gaan met zowel Hoogheemraadschap als bewoners: voor het eind van dit jaar zou er dan een definitief plan moeten liggen voor het gebied. Wanneer de eerste paal de grond ingaat, is nog onduidelijk.