Na lichte groei, nu weer kleine krimp van Nederlandse economie

De Nederlandse economie kwakkelt. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie met 0,1 procent, blijkt uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Eind vorig jaar was er voor het eerst in negen maanden juist weer sprake van een kleine groei. Die is nu dus weer ten einde.

Eind 2023 waren het de consumentenuitgaven die zorgden voor de stijging. Die stegen wederom in de eerste drie maanden van het jaar, met 0,7 procent. Het CBS noemt specifiek kleding, schoenen en vliegvakanties als belangrijkste bestedingen. Maar deze groei was niet groot genoeg om het minnetje te voorkomen. Dat zit hem vooral in de industrie die met 3,8 procent daalde.

De 0,1 procent daling is opvallend, omdat omringende EU-landen wel groeien. In België was de groei 0,3 procent, in Duitsland en Frankrijk 0,2 procent en in de hele EU kwam de groei uit op 0,3 procent.

De ontwikkeling van de economische groei tot en met eind vorig jaar: