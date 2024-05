Thaise activiste overleden na hongerstaking in gevangenis

Een jonge Thaise activiste is gisteren overleden na een maandenlange hongerstaking in de gevangenis. De 28-jarige Netiporn Sanesangkhom was gevangengezet omdat ze pleitte voor hervorming van de Thaise monarchie.

De activiste werd gisterochtend bewusteloos in de gevangenis gevonden. Na mislukte reanimatiepogingen werd ze later die morgen dood verklaard.

Netiporn deed in 2020 mee aan de pro-democratische demonstraties, waarbij betogers vroegen om een minder machtige koning. Kritiek op koning Maha Vajiralongkorn of zijn directe familie kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar. Volgens mensenrechtenorganisatie Thai Lawyers for Human Rights werd Netiporn sinds 26 januari vastgehouden op beschuldiging van majesteitsschennis.

Nadat de activiste was opgepakt deed ze een verzoek om op borgtocht te worden vrijgelaten, maar dat werd afgewezen. Op 27 januari begon ze daarom met haar hongerstaking. Of Netiporn afgelopen week nog steeds in hongerstaking was, is onduidelijk.

Wel was haar gezondheidssituatie zo achteruitgegaan dat advocaten hadden gevraagd om overplaatsing van het gevangenisziekenhuis naar een universitair ziekenhuis, maar daar werd ze nooit langdurig behandeld.

Meer hongerstakers

Netiporn behoorde tot de actiegroep Thaluwang, die bekendstaat om campagnes voor de hervorming van de monarchie. Twee andere activisten van deze groep zitten sinds februari in voorlopige hechtenis en zijn ook in hongerstaking. Weer twee andere leden zijn het land ontvlucht.

Sinds 2020 zijn volgens Thai Lawyers for Human Rights ten minste 272 mensen beschuldigd van het beledigen van de monarchie. Van hen zouden er op dit moment zeventien in voorlopige hechtenis zitten.