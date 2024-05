Doorgebroken Lamens had niet direct door dat tennis haar sport was: 'Was nooit allerbeste'

Tennisster Suzan Lamens beleefde vorige maand haar internationale doorbraak met een WTA-titel in het Portugese Oeiras en een zegereeks in de Billie Jean King Cup, onder meer op toptienspeelster Jelena Ostapenko.

Maar dat ze het zo ver zou schoppen in het tennis, had ze bij haar eerste stappen op de tennisbaan niet gedacht. Lamens begon met de sport bij ATV Berkelrode, waar ook Kiki Bertens ooit begon.

"Mijn allereerste NK was in de leeftijdscategorie tot twaalf jaar en toen verloor ik in de eerste ronde met 6-0, 6-0. Dus dat was nog niet echt een succes... Natuurlijk won ik weleens een wedstrijdje, maar dat was nog niet op het allerhoogste niveau. En ik was nooit echt de allerbeste."

Fanatiek was Lamens in elk geval wel. "Ik moest altijd huilen als ik verloor. En dat heb ik soms nog steeds. Bijvoorbeeld als het heel close was of als ik me niet zo goed voelde op de baan. Dan komen daar weleens emoties bij kijken."

"Dat fanatisme kan helpen: dat wanneer ik het even moeilijk heb, ik tóch door kan zetten. Maar als je verliest heb je er ook wel extra de pest in."