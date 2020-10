Advocaat: 'Scheidsrechter was drama, maar eerste helft waren wij ook slecht'

Feyenoord had na afloop genoeg aan te merken op de scheidsrechter, die drie strafschoppen toekende aan Wolfsberger AC waarvan twee dubieuze, maar stak ook de hand in eigen boezem na de smadelijke 1-4 nederlaag in de Europa League.

"Die man was een drama", vond trainer Dick Advocaat van arbiter Srdjan Jovanovic. "Maar in de eerste helft waren wij ook slecht. Als je zo matig aan een wedstrijd begint en je krijgt dit soort penalty's tegen, dan helpt dat niet om in je spel te komen."

De eerste strafschop kreeg Feyenoord tegen nadat Eric Botteghin Christopher Wernitznig voor de voeten had gelopen, maar diezelfde speler viel bij de tweede penalty te betrappen op een schwalbe. Hij deed alsof hij werd gehaakt door Bart Nieuwkoop.

'Gevoel genaaid te worden'

"Nee, ik raakte hem niet aan", zei Nieuwkoop na afloop. "De bal ging voor ons langs en de actie was eigenlijk al voorbij, maar hij viel voor mijn neus. Ze waren dubieus gegeven, we hadden wel het gevoel genaaid te worden."

Desondanks wijt ook de rechtervleugelverdediger de harde nederlaag niet alleen aan de makkelijk gegeven strafschoppen. "We waren zelf te slap in de duels, daar begint het bij. En de kansen in de tweede helft moeten er gewoon in."