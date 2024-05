Vrachtschip dat brug in Baltimore ramde kampte kort ervoor met stroomstoringen

Een kleine twee maanden na de botsing is de sloop van de brug nog in volle gang. Een deel van de brug ligt nu over het vrachtschip. Naar verwachting kan de Dali in de komende dagen vlot worden getrokken en naar de haven van Baltimore worden teruggeleid.

Vrachtschip Dali was eind maart op weg van Baltimore naar Sri Lanka en was beladen met zeecontainers. De haven van Baltimore behoort tot de belangrijkste havens van de Amerikaanse oostkust. Onder meer de autobranche, de bouw en de agrarische sector verschepen veel goederen via de haven. De federale overheid in Washington heeft beloofd een nieuwe brug te betalen.