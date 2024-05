Met Farioli (35) wil Ajax een denker binnenhalen: 'Haalde bij iedereen informatie op'

El Fdil, nu hoofd jeugdopleiding van NAC Breda, had mooie voetbalgesprekken met Farioli. "We werkten daar onder een Spaanse voetbalmanagement. Zij dachten echt vanuit hun eigen manier van voetballen. Maar Farioli stond er anders in: hij was geïnteresseerd in andere voetbalfilosofieën en wilde andere ideeën opdoen dan die hij zelf al had."

In Qatar was Farioli al meer dan een keeperstrainer alleen. Hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheden. Zo mocht hij zich bemoeien met aspecten in het spel van de gehele achterste linie en de controlerende middenvelders.

"Daar is het, denk ik, ook gaan kriebelen bij hem voor het hoofdtrainerschap", zegt El Fdil. "Hij hield zich bijvoorbeeld veel bezig met de opbouw, waarbinnen hij het vooral belangrijk vond om veel te variëren."

"Hij wilde mooi voetballen, ook toen al. Lange ballen en snel diepte zoeken zag je zijn teams niet veel doen. In Nederland denken we vaak dat Italiaanse trainers tactisch niet zo ontwikkeld zijn, dat ze alleen maar catenaccio spelen. Maar dat is in mijn ervaring met Italianen allang niet meer zo."

Doorbraak

Na twee jaar Qatar trok Farioli naar Turkije. Bij Fatih Karagümrük en Alanyaspor trok hij de aandacht van voetbalvolgers met een voorliefde voor tactische vondsten.

Hij liet zijn teams, middenmoters in de Turkse competitie, verrassend verzorgd en aanvallend voetballen. Fatih Karagümrük verstuurde onder zijn leiding de op een na meeste passes van alle teams in de Turkse competitie.

In zijn tijd bij Alanyaspor was Farioli's team zelfs het vaakst passende van het land. Ook tegen grootmachten als Galatasaray, Fenerbahçe of Besiktas durfde hij met zijn ploeg vaak het initiatief te nemen en het spel te dicteren.