Rechts kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB in zicht, partijen zijn er bijna uit

Volgens Wilders is er aan de onderhandelingstafel nog niet over de premierskandidaat gesproken. Dat punt zou later vandaag voor het eerst formeel op de agenda staan. De naam van oud-PvdA-minister Ronald Plasterk, die eerder in deze formatie aantrad als verkenner en informateur, gaat rond voor die positie.

Omtzigt zegt nog niet te weten wie Wilders wil voordragen als premier, maar noemt die persoon wel "cruciaal" voor het slagen van de formatie. "Het is natuurlijk heel raar dat Nederland op 22 november gestemd heeft en morgen hoort wie de premierskandidaat is", zei Omtzigt tegen de aanwezige journalisten. "Dat is een hele bijzondere volgorde voor een democratie."