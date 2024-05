Bosbrand rukt op richting Canadese oliestad Fort McMurray, duizenden geëvacueerd

Ook op plekken waar nog geen evacuaties zijn afgekondigd beginnen bewoners te vertrekken. "Mensen wachten niet op een evacuatiebevel, ze gaan gewoon al", zegt Elsie Knister tegen persbureau Reuters. Knister moest in 2016 ook al alles achterlaten. "Ik voel me leeg. Ik ben 71 en ik wil dit niet nog een keer meemaken. Het is verschrikkelijk."

De brand die nu woedt roept in Fort McMurray herinneringen op aan de verwoestende natuurbrand van 2016. Toen moesten 90.000 bewoners hun huizen verlaten. Zo'n 2400 woningen gingen in vlammen op. De olieproductie van meer dan een miljoen vaten per dag werd stopgezet.

Fort McMurray vormt het hart van de Canadese teerzandindustrie. Uit dat teerzand kan olie worden gewonnen. De oliereserves van Alberta gelden als een van de grootste ter wereld, na Saudi-Arabië en Venezuela en volgens sommige becijferingen Iran. Grote oliebedrijven zijn actief in de omgeving van de stad, waar veel van hun medewerkers wonen.