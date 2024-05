Cabaretier George Groot (Don Quishocking) overleden

In de loop der jaren ontstond onenigheid binnen Don Quishocking. Die werd vooral veroorzaakt doordat Groot zich aansloot bij de Bhagwan-beweging, genoemd naar een omstreden spiritueel leider uit India. Het cabaretprogramma Wij zijn volstrekt in de war (1981) ging over die onderlinge spanningen.

Het was ook meteen het laatste programma van Don Quishocking met de toenmalige groepsleden. Sindsdien deed Don Quishocking, inclusief Groot, nog wel geregeld shows in andere samenstellingen. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Joke Bruijs in de plaats van Groots vrouw Anke.