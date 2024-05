ADO Den Haag zet in Doetinchem eerste stap richting tweede ronde nacompetitie

ADO Den Haag heeft een belangrijke slag geslagen in de eerste ronde van de play-offs voor promotie. Bij De Graafschap werd dinsdagavond het eerste duel met 2-3 gewonnen. Zaterdagavond om 20.00 uur is de return in Den Haag.

Voor de supporters van De Graafschap is de nacompetitie voor promotie en degradatie altijd meer dan een toetje. Eigenlijk begint het seizoen in Doetinchem dan pas echt. Elk jaar trekken de fans dan alles uit de kast om van deze wedstrijden iets bijzonders te maken om zo extra steun te creëren voor hun ploeg.

'The Joker'

Jaren geleden was er bijvoorbeeld een sfeeractie met een fan die zich verkleedde als 'The Joker'. Rond elke wedstrijd verscheen de slechterik en die actie zorgde voor veel bewondering. En ook vanavond sloofden de supporters zich weer uit.

Bij de aftrap werd een enorm doek gehesen en kreeg het hele stadion, zo'n 10.000 man, hetzelfde t-shirt aan met de tekst 'Samen alles geven'.