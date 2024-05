Haaland schiet Manchester City naar matchpoint voor vierde landstitel op rij

In de openingsfase was Tottenham Hotspur het gevaarlijkst. Middenvelder Rodrigo Bentancur had de 1-0 op zijn schoen, maar passeerde doelman Ederson niet.

Gedurende de eerste helft werd City sterker en kwam het steeds meer aan het vertrouwde combinatiespel toe. Phil Foden kreeg een enorme kans, maar miste oog in oog met keeper Guglielmo Vicario.

Haaland was in de eerste helft behoorlijk onzichtbaar, maar sloeg kort na rust toch toe. De Noor werd vanaf rechts aangespeeld door Kevin de Bruyne en tikte binnen.