Met steeksleutel 17 zelf even losschroeven, maar 3.500 stoelen uit Euroborg waren zo weg

De onderste ring van de Noordtribune wordt vanaf het nieuwe seizoen een zogenoemde safe standing. Supporters kunnen de wedstrijd staand volgen achter een ijzeren constructie. Vanaf media 2025 zijn dat soort safe standing-plaatsen verplicht in Nederlandse stadions op plekken waar supporters veelvuldig staan.

Toch wordt de safe standing in de Euroborg ook uitgerust met klapstoelen. Tijdens internationale duels moeten ze worden uitgeklapt.

De werkzaamheden aan de Noordtribune moeten voor de start van het nieuwe seizoen zijn afgerond. De eerste speelronde in de eredivisie is in het weekend van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus.