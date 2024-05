Grote verandering van Googles zoekmachine op komst, met veel AI

Google gaat een van de bekendste en meest waardevolle stukjes internet op de schop gooien: z'n eigen zoekmachine. Wat ooit begon als een pagina met tien linkjes is in de loop der jaren veranderd in een plek waar je - zonder door te klikken naar een website - steeds meer informatie krijgt.

Dit jaar zet het bedrijf een nieuwe grote stap, met een centrale rol voor AI (kunstmatige intelligentie). In de VS zijn de veranderingen direct zichtbaar, andere landen volgen later dit jaar. Wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet duidelijk. Voor de jaarwisseling moeten in ieder geval een miljard mensen er toegang toe hebben.

De belangen voor Google zijn enorm. Het verdient jaarlijks vele tientallen miljarden euro's aan de advertenties die worden getoond bij zoekresultaten. Grote veranderingen aanbrengen aan wat gebruikers zien, kan vergaande gevolgen hebben. Tegelijkertijd heeft de opkomst van generatieve AI, met ChatGPT voorop, laten zien dat de toekomst van zoeken er anders uitziet.

Het bedrijf is een jaar bezig geweest om de veranderingen vorm te geven. Het maakt hiervoor gebruik van zijn AI-technologie die Gemini heet.

Het techbedrijf kan op het vlak van AI-ontwikkelingen ook wel een succesje gebruiken. Het blunderde vorig jaar met een voorbeeld in een demonstratie, waardoor het aandeel op de beurs daalde, en eerder dit jaar moest het een afbeeldingengenerator pauzeren vanwege onjuiste historische weergaven. Google wil logischerwijs zo snel mogelijk af van het imago struikelend door de AI-race heen te gaan.

Beste yogastudio in de stad

Stel dat je - dit is Googles eigen voorbeeld - de beste yogastudio's in je stad zoekt. Je kunt in één opdracht meerdere zoekvragen stoppen: wat is de beste, wat hebben ze te bieden en hoe zit het met de loopafstand vanaf een bepaalde wijk? Vervolgens wordt dit allemaal weergegeven in één overzicht, zonder dat je op een link hoeft te klikken. Dit noemt het bedrijf 'AI Overviews'. Van generatieve AI is bekend dat het veel foutjes maakt, het is afwachten in hoeverre Google dat weet te voorkomen.

"Onderzoek dat anders minuten of zelfs uren had geduurd, kan Google nu in seconden voor je uitvoeren", zei Liz Reid, die bij de techgigant verantwoordelijk is voor de zoekmachine, tijdens de presentatie vanavond op de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Het bedrijf hoopt dus dat gebruikers de zoekmachine inzetten in plaats van dat ze zelf informatie opzoeken en bij elkaar brengen.